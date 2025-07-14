AKP’nin Kızılcahamam’da kamp yaptığı Eliz Otel’in, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi olan Topal İhsan lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Güven Asfalt A.Ş’nin sahibi Dölekli, ortağı Aziz İhsan Aktaş’ın itirafçı olduktan sonra hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aktaş’la birçok alanda ortaklığı bulunan Dölekli’nin Kalyon Holding ile ortak havacılık şirketi bulunuyor.

Dölekli, aynı zamanda Erzurum’un Pasinler İlçesinin AKP’li eski belediye başkanı Ahmet Dölekli’nin de yakın akrabası. Güven Asfalt A.Ş’nin yönetiminde AKP’nin eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Coşkun’da yer alıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa’daki TEM üzerinde yer alan 76 pompalık Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu da Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Elif LPG ile Güven Asfalt ortaklığına ait.

BALLI ARAZİ, BALLI RUHSAT

AKP’nin otelinde kamp yaptığı Gürkan Dölekli ile Aziz İhsan Aktaş’ın TEM otoyolu üzerindeki devasa akaryakıt istasyonu arazisinin ise Karayolları Genel Müdürlüğüne aitti. Yap-işlet-devlet modeliyle cüzi bir kiralama bedeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca tahsis edildi. Aynı bölgede şartları yerine getirdiği halde akaryakıt istasyonu açmak isteyen başka bir şirkete ise izin verilmedi.

İBB RUHSAT VERMEDİ

Dölekli ile Aktaş’ın ortak olduğu akaryakıt istasyonunun açılması için İBB ile Gaziosmanpaşa Belediyesi uygunluk kriterlerini taşımadığı için ruhsat vermedi. Ancak ruhsat işlemleriyle ilgili yetki, daha sonra belediyelerden alınarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildi. AKP tarafından Meclis’e sunulan değişiklikle Aktaş’ın ruhsat almasının önü açıldı. Şu anda 7/24 faaliyetine devam ediyor.

AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI

Yine Aziz İhsan Aktaş, Gürkan Dölekli ile Nurettin Cengiz’in 7 Kasım 2023’te birlikte kurdukları Perla Denizcilik A.Ş bünyesinde uluslararası akaryakıt taşımacılığı da yapıyorlar. Şirketin gemisine de AKP’nin seçim sloganı olan “Türkiye Yüzyılı”na atıf yapılırcasına, “Yeni Yüzyıl” adı verildi. Gemi Kıbrıs başta olmak üzere yurtdışına akaryakıt taşımacılığı yapıyor.

KIBRIS’TA İHALELER

Gürkan Dölekli ile Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu şirketler, Kıbrıs’ta da milyon dolarlık ihaleler aldı. Bunlardan biri de 4 milyon 346 euroluk elektronik sayaç alımı ihalesiydi. İhale, teminatını gününde yatırmadığı halde Aziz İhsan Aktaş’ın Elif-LPG’sine verildi.

Geçen yıl Mayıs ayında açılan ihale ile 34 bin sayaç alımı yapıldı. İhaleyi kazanan Mors adlı firmanın baskı gördüğü iddia edildi, iki hafta sonra ihaleden çekildi. Mühendisler sayaçlarla ilgili olumsuz rapor vermesine rağmen yeni bir ekip atanarak olur görüşü alındı.

Mehmet Şimşek’le aynı karede

Güven Asfalt A.Ş’nin sahibi Gürkan Dölekli ile akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten Batmanlı iş insanı Selman Reşitoğlu’nun Londra’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte aynı fotoğraf karesindeki fotoğrafları da bir süre önce basına yansımıştı. Bu fotoğrafı, sürekli abartılı ultra lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken iş insanı Reşitoğlu’nun kendi sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekmişti.

İşlerini takip eden banka müdürüne villa tahsis etti

Beşiktaş belediyesiyle başlayıp CHP’li belediyelere uzanan operasyonların kilit ismi olan itirafçı suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın bir marifeti daha çıktı. Aktaş’ın, Diyarbakır’da kendisi aile bireyleri için inşa ettirdiği Aktaş Konakları adlı tripleks villalardan birini Diyarbakır’da özel bir bankanın bölge müdürüne tahsis ettiği belirlendi.

Banka müdürü Aktaş tutuklanmadan önce tüm hesaplarını yönetip özel krediler açıyordu, çek koçanları verip birçok kolaylık sağlıyordu. 8+8 iki etaptan oluşan şehir manzaralı Dicle Vadisindeki “Aktaş Konakları” adı verilen ultra lüks bu malikânelerde Aziz İhsan Aktaş’ın yanı sıra anne, babası ve kardeşlerinden oluşan aile bireyleri ikamet ediyor.

ARAZİ TOKİ’DEN

Tanesi 2.5 milyon dolar değerindeki bu villalardan 1000 metkerare kapalı kullanım alanına sahip olan bahçeli, yüzme havuzlu, ısı, su ve ses izolasyonlu özel villa Aziz İhsan Aktaş’a ait. Yapımı bu yıl tamamlanan villa arazisinin ise üniversiteye ait olduğu ve TOKİ’nin kamu arazilerini satışa çıkarması üzerine girdiği ihale ile satın aldığı öğrenildi.

Diyarbakır’daki villalar manzaralı

Villaların inşaatında kule ve plaza projelerinde kullanılan C-30 hazır beton kullanıldı. Villaların duvarları İtalya’dan getirtilen özel kumaş tarzı duvar kâğıtlarıyla kaplı. Her biri saray görünümlü bu villalara takılan avizelerin tanesi ise 500-750 bin lira. Aktaş’ın bu villaların bir kısmını bazı özel bankalara ipotek gösterip uzun vadeli düşük faizli kredi kullandı.