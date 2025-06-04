Aralarında AKP’nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, Ertuğrul Günay ve Haşim Kılıç’ın da bulunduğu 19 isim, ‘Adalet Çağrısı’ metniyle AKP iktidarına yönelik ‘uyarılarda’ bulunan bir bildiri yayımladı.

“TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ ASKIYA ALINMIŞ…”

19 imzalı metinde, ülkedeki hukuki çöküşe karşı duyarsız kalınmaması gerektiği vurgulandı. “Devletin meşruiyeti hukuktan gelir” diyen metin yazarları, “Türkiye’de hukuk devleti askıya alınmış, yargı yürütmenin etkisi altına girmiştir” görüşünü savundu.

“YARGI SİYASETİN ARACI HALİNE GELDİ”

2017 Anayasa değişikliği sonrası kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığına dikkat çekilen metinde, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmaması, keyfi tutuklamalar ve ‘gizli tanık’ uygulamaları eleştirildi.

Metinde "Tutuklama ceza değil, belirli şartlarda uygulanabilecek bir önlemdir; cezalandırma amacı taşıyan tutuklama ve adli kontrol uygulamalarına son verilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Hüseyin Çelik SÖZCÜ canlı yayınında bu bildirinin detaylarını ve yola çıkışını açıkladı. Çelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur'

"Nasıl bir araya geldiniz derseniz... Burada ismi geçen şahıslar kamuoyonun bildiği kimseler. Görüşüp aynı endişeleri dile getirdiğimiz insanlar bunlardan da ibaret değil. Bu insanlar arasında siyasi görüşleri çok farklı insanlar da var ama ortak pardaları hukuk zemininde birleşmek olan ir topluluk.

Bizim hukuk devletimi olmamız olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyet olmamız beş para etmez Suriye de cumhuriyet Libya da cumhuriyet... Bizim yaşamak istediğimiz cumhuriyet laik çok sesli ve çoğulcu hukuk devleti olan bir cumhuriyettir.

Ben AKP'nin programını yazan 10 kişiden biriyim AKP'nin programı ne kadar iyi yazılmış olmasından ziyade ne kadar hayata geçirildiği önemlidir. Konfüçyüsün bir sözü var "hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur. Hükümdar adil değilse kanuna gerek yoktur...

Ben hala AKP üyesiyim. Bana hep siz nasıl kendi partinizi eleştiriyorsunuz diyorlar. Efendim partili olmak ve partizan olmak çok başka şeylerdir. Her şeyi olumlarsanız, karşı partilerin iyi yaptığını da kötülerseniz bunun adı partizanlıktır. Dost yüzünüze ayna tutan kişidir. Aynaya kızmak yerine saçınızı başınızı düzeltmeniz gerekir.

Burada ismi geçen 19 arkadaşımız bugün topluma bir ayna tutmuştur. Adaletin devletin dini olduğu kanaatinde insanlardır. Adalet tuzdur. tuz kokarsa gıdalarınızı koruyacak bir şey bulamazsınız.

Kamuoyunda yapılan anketlerde bizim adalet sistemimize güven yüzde 20'lere düştü. Vatandaş artık adalet sistemine yargı sistemimize inanmıyor.

“VATANDAŞLARA YÖNELİK ORANTISIZ MÜDAHALELERDEN KAÇINILMALIDIR”

Adalet çağrısında, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamaların son bulması gerektiği ifade edildi.

Kayyum atamaları, KHK’lar ve ifade özgürlüğünün daraltılması eleştirilerek, “Devletin görevi yurttaşlara güvenli bir hayat sunmaktır” denildi.

Metinde “Temel hak ve özgürlükleri gereksiz yere kısıtlayan idare uygulamalardan vazgeçilmeli; adil yargılama ilkesinin gereklerine eksiksiz uyulmalı, kayyım atamalarına ve KHK uygulamalarına son verilmeli; anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan vatandaşlara yönelik orantısız müdahalelerden kaçınılmalıdır” dendi.

Metinde cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi, hasta ve yaşlı tutukluların tahliyesi çağrısı yapılan bildiride, kadın ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlar hariç olmak üzere, siyasi tutuklulara yönelik kısmi bir af önerisi de yer aldı.

İMZALAYAN TÜM İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Metni imzalayanlar arasında Hüseyin Çelik’in yanı sıra, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, eski bakanlar Ertuğrul Günay, Hakan Tartan, Bahattin Yücel, Nesrin Nas ve hukukçu-yazar Figen Çalıkuşu da yer aldı.

Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç, Ertuğrul Günay, Bahattin Yücel, Ertuğrul Yalçınbayır, Figen Çalıkuşu, Hakan Tartan, Haluk Özdalga, Nesrin Nas, Mehmet Altan, Doğu Ergil, Abdulbaki Erdoğmuş, Beyhan Aslan, Müslim Doğan, Sırrı Özbek, Suat Kınıklıoğlu, Erdal Türkkan, Ali Rıza Çoban ve Helün Fırat.