Fon kriziyle birlikte AKP'nin son yıllarda skandallara karışan kadın siyasetçileri yeniden gündem oldu.



Ruhsar PEKCAN: 2018-2021 yılları arasında Ticaret Bakanı olarak görev yaparken devlete kendi şirketinden 9 milyon liralık dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Ayrıca eşinin firmasına o günün parasıyla 1.443.998 lira hibe sağladı. Sadece görevden alındı.





Zehra TAŞKESENLİOĞLU: Milletvekilliği sırasında rüşvet iddialarıyla gündem oldu. Afrika’da madeni, lüks yatı ve 180 milyon dolarlık serveti olduğu ileri sürüldü. 213 suç duyurusuna rağmen ifadesi bile alınmadı. Sadece siyasetten el çektirildi.





Fatma Betül Sayan KAYA: Eşi İlyas Kaya ile bir hisseye 163 milyon yatırıp 2.2 milyar lira aldıkları ortaya çıktı. Parayı iade etmedi, ifadeye çağrılmadı. Sadece adı partinin sitesinden silindi, WhatsApp grubundan çıkarıldı. AKP Başkan Yardımcılığı’ndan istifa etti.





HAKLARINDA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI



Skandalların ortaya çıkmasının ardından üç isim de hızla AKP'deki görevlerinden uzaklaştırıldı. Ancak adli yaptırım gereken iddialara ilişkin herhangi bir girişim bugüne kadar yapılmadı. Çalıştığı bakanlık üzerinden milyonlar kazanan Pekcan, milyonlarca dolarlık serveti ifşa olan Taşkesenlioğlu ya da 2 milyar TL'lik fon vurgunu belgelenen Kaya, gözaltına alınmak bir yana şu ana kadar bu skandallar için ifadeye dahi çağrılmadı.















