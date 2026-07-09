AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda tansiyon yükseldi. AKP Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar ile CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya arasında yaşanan sözlü tartışma, meclis gündeminin önüne geçti.

"MECLİS ŞEHRİN SORUNLARI İÇİN TOPLANIYOR"

Meclisin temel görevinin Trabzon'un sorunlarını ele almak ve çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Ahmet Kaya, AKP Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar'ın göreve geldiği günden bu yana kent gündemiyle ilgisi olmayan konuları meclise taşıdığını savundu. Bayraktar'ın ortamı germeye çalıştığını öne süren Kaya, meclis yönetimine de tepki göstererek, "Bu meclisin işleyişine aykırı hareket ediyor. Bu konuda bize müdahale ettiğiniz gibi bu arkadaşımıza müdahale etmediğiniz için sizi kınıyorum. Bu konu bu meclisin konusu değildir" ifadelerini kullandı.

ENSAR VAKFI, 'BAKARA MAKARA' VE GAZZE GÜNDEMİ

Bayraktar'ın konuşmasında CHP'ye yönelik imalarda bulunduğunu belirten Kaya, "Müslüman hassasiyeti" söylemine sert ifadelerle karşılık verdi.

Kaya, "Elhamdülillah bizler Müslümanız, inançlı insanlarız. Hepimizin ortak hassasiyetleri var. Ancak bu ülkede Ensar Vakfı'nda çocuklara yönelik istismar ortaya çıktığında bu Müslüman hassasiyetinden bahsedenler neredeydi?" diye sordu.

AKP hükümetinde bakanlık yapan bir ismin kamuoyuna yansıyan "Bakara makara" sözlerini de hatırlatan Kaya, bu kişinin daha sonra büyükelçi olarak atanmasını eleştirerek, "Bu gelişmeler yaşanırken Müslüman hassasiyeti neredeydi?" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAŞANANLARA KARŞI NEDEN SESSİZLER?"

Konuşmasının devamında Gazze'de yaşanan saldırılara da değinen Kaya, İsrail'i ve destekçilerini sert sözlerle eleştirdi. Gazze'de yaşanan ölümler karşısında iktidarın tutumunu eleştiren Kaya, protesto gösterilerine yönelik müdahaleleri de gündeme taşıdı.

Kaya, "Gazze'de milyonlarca Müslüman'ı katleden emperyalistler ve siyonistler ülkemizin başkentinde adeta meydan okurken, onları protesto etmek isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale ediyor, insanlar tutuklanıyor. Nerede bu Müslüman hassasiyeti? Nasıl bir hassasiyettir ki işinize geldiğinde ortadan kayboluyor, birilerini suçlamaya gelince yeniden hatırlanıyor?" dedi.