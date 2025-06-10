Gazze ablukasını kırmak amacıyla İtalya’dan yola çıkan ve insani yardım taşıdığı bildirilen Madleen gemisine, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda müdahale edildi. Gemiye çıkan İsrail askerleri, 2’si Türk 12 aktivisti gözaltına aldı. Müdahale, Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, siyasilerden de art arda açıklamalar geldi.

SARIKAYA PAYLAŞIM YAPTI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, insani yardım taşıyan Madleen gemisine uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde müdahale ederek bir kez daha terör devleti olduğunu göstermiştir. Gazze’de yaralıları, çocukları, kadınları açlığa ve ölüme terk eden bu zalimliğe, uluslararası kamuoyu sessiz kalsa da Türkiye asla sessiz kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ TAFLAN ELEŞTİRDİ

Sırakaya’nın paylaşımı, AKP içinden eleştiri aldı. AKP'li tarihçi ve siyaset bilimci Adem Taflan, açıklamanın geç yapıldığını savunarak, “Aradan 16 saat geçmiş. Sn. Başkan lütfedip kınama paylaşmış. Günaydın Zafer Bey” dedi.

TARTIŞMAYA METİNER DE DAHİL OLDU

Bu eleştiriye ise 26. Dönem AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den yanıt geldi. Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Taflan’a hitaben, "Sevgili Adem, Sen ki teşkilattan yetişme değerli bir kardeşimizsin. Zafer Bey dediğin partimizin genel başkan yardımcısı. Sosyal medya mecralarında Zafer başkanımızı bu tarz bir üslupla keşke eleştirmeseydin. Yapma böyle kardeşim. Biz muhabbet fedaileri olmalıyız. Birbirimizin hukukuna ve konumuna duyarlılık göstermek herkesten önce ve herkesten çok bu davaya ömrünü vermiş senin gibi kardeşlerimize yakışır. Keşke yazmasaydın. Buradan yazdığın için buradan yazayım istedim. Umarım bir ağabeyin ve büyüğün olarak yaptığım işbu uyarıdan dolayı gönül koymazsın. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.