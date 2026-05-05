AKP mali düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl vergi alınmayacak. Ayrıca devlete olan borçlarda taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Düzenleme ile teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı ise 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilmesi teklif edildi. Teklife ilişkin konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler şunları aktardı: "- Yurtdışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar kayda geçirilmesi halinde vergi yüzde 5'ten sıfıra indiriyoruz. - İmalatçı ihracatçımıza 16 puanlık vergi avantajı sağlıyoruz. - Yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetlerini minimum düzeye indiriyoruz. - Yatırımı, üretimi, ihracatı merkeze alan düzenleme en kısa sürede yasalaşacak. - Amme borçlarının tecil ve taksitlendirme süresini 36 aydan 72 aya çıkarıyoruz."

