AKP’li Yusuf Alemdar yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin derinleştiği ve kamu kurumlarına tasarruf tedbirlerinin hatırlatıldığı bir dönemde milyonlarca liralık organizasyon ihalesi gerçekleştirdi. Belediye, 2026 Yılı Uluslararası Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası etkinlikleri için 79 milyon 300 bin liralık sözleşme imzaladı.

DEV BÜTÇE, SINIRLI YARIŞ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran tarihinde “2026 Yılı Uluslararası Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası Etkinlikleri Hizmet Alımı” ihalesini düzenledi. Yaklaşık maliyeti 87 milyon 461 bin 666 TL olarak belirlenen ihale, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai yöntemlerinden biri olan 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Sadece iki firmanın teklif sunduğu ihale, 79 milyon 300 bin TL bedelle Simat Reklam İnşaat Gıda Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. İhale sözleşmesi ise 11 Haziran tarihinde imzalandı. Rekabeti sınırlandırdığı gerekçesiyle kamuoyunda sık sık eleştirilerin hedefi olan pazarlık usulünün tercih edilmesi dikkat çekti. Yaklaşık maliyeti 87,4 milyon lirayı aşan organizasyon ihalesine yalnızca iki firmanın katılması, şeffaflık ve rekabet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

TASARRUF ÇAĞRILARI SÜRERKEN MİLYONLUK HARCAMA

İktidarın kamu kurumlarına yönelik tasarruf tedbirlerini sık sık gündeme getirdiği, yurttaşların ise yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele ettiği bir dönemde gerçekleştirilen milyonluk ihale, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve kent sınırları içerisinde düzenlenecek etkinlik için ayrılan 79,3 milyon liralık bütçe, öncelikli harcama kalemlerinin ne olması gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.