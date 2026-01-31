AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Önümüzdeki günlerde tamamlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan yasa teklifiyle, sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler getirilmesi ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı uygulanması hedefleniyor.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Teklifte, sanal medyaya erişimde yaş doğrulamasının zorunlu hale getirilmesi de yer alıyor. Bu kapsamda yüz tanıma sistemi, çevrim içi davranışlara dayalı yaş tahmin algoritmaları ya da kimlik doğrulama yöntemlerinden en az birinin kullanılması planlanıyor. Düzenleme, hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da ele alındı. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üyelerin sorularını yanıtladı.

'BÜTÜN BİLGİLERİMİZ ZATEN AMERİKA'NIN ELİNDE DEĞİL Mİ?'

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Bakan Göktaş, çocukların sosyal medyaya yüz tanıma sistemiyle erişimini sağlayacak bir düzenlemeye olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

MKYK toplantısında bazı üyelerin çocuklara ait biyometrik verilerin internet ortamında yer almasının doğurabileceği risklere dikkat çektiği, bu değerlendirmelere karşılık Göktaş’ın “Bütün bilgilerimiz zaten Amerika’nın elinde değil mi?” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.