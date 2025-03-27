Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Ağustos ayında, eski AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat’ı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadı. Tıp doktoru olmamasına rağmen yapılan atama akademi camiasında tepki çekti. Rektörlük koltuğuna oturan Prof. Eronat, baldızı Gelevuj Akkoç’u üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı’na atadı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde mimar olarak görev yapan Akkoç, ‘Daire Başkanı’ olarak atanınca maaşı da ciddi bir oranda arttı.

Rektör’ün, hastanenin milyonlarca liralık yeni inşaat ihalesinden hemen önce baldızı bu götürmesi bir başka skandal olarak yorumlandı. Önceki akşam bir grup gazeteciye iftar veren Prof. Dr. Kamuran Eronat, atama kararını ve kendini şu sözlerle savundu:

AYRICALIK TANIMADIM

Baldızım uzun yıllardan beri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimarlık yapıyordu. Ancak üniversitedeki hizmetler büyük oranda aksadığı için baldızımı atamak zorunda kaldım. Ona ayrıcalık tanımadım. Maalesef üniversitedeki işler çok aksıyordu. Buradaki işlerin hızlı çözümü için böyle bir atama yaptık.

Ben hocalık yaparken de yapı dairesinden şikâyetçiydim; çünkü tuvaletler bozulduğunda uzun süre yapılmazdı. Yani hizmet yoktu. İşler ağır aksak ilerliyordu; bu düşünceyle atamayı yaptık.

DİYARBAKIR KIZIDIR

Baldızım işi biliyor, ehliyet ve liyakat sahibidir. Bildiğim ve güvendiğim biridir. Göreve geldiğimden beri 24 yönetici değiştirdim. Revizyonlar sürecek. Baldızıma bir iltimas için değil, iş yapacağından emin olduğum için görev verdim. Diyarbakır kızıdır, çalışkanlığına inanıyorum. Artıları var; sahaya iniyor, geziyor, iletişimi güçlüdür.