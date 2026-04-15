Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, siyasetteki transfer tartışmalarına dair dikkat çeken bir çıkışa imza attı.
Partisine katılım sağlayan yeni isimlere dolaylı yoldan tepki gösteren Tayyar, bu tür siyasi hamlelerin "gidene zarar vermediği gibi gelene de fayda sağlamadığını" belirtti. Bu durumun sadece siyaseti çürüttüğünü ifade eden eski vekil, "Siyasetçinin 'güvenilmez' algısını pekiştirir" uyarısında bulundu.
"PARTİ DEĞİŞTİREN GÖREVİNİ DE BIRAKMALI"
Tayyar, "Seçilmiş biri parti değiştirecekse görevini bırakıp öyle gitmelidir" ifadelerini kullandı. Bu duruma tek istisnanın, ilkesel bir mücadele sonucu partisiyle yollarını ayırmış seçilmişler olabileceğini sözlerine ekledi.
"EN İYİ İTTİFAK MİLLETLE YAPILANDIR"
Transfer siyasetini "Eski Türkiye'nin kötü alışkanlığı" olarak tanımlayan ve bu durumun Yeni Türkiye'ye miras kaldığını belirten Tayyar, eleştirilerini tüm partilere yönelterek şunları kaydetti:
"Kimse kusura bakmasın, hiçbir partinin diğerine söyleyecek sözü yok, fırsatı bulan kapısını transfere açıyor. Şuna inanırım: En iyi ittifak veya işbirliği, milletle yapılanıdır. Transfer, geçici hüzün veya sevinçtir, kalıcı değil."
Görevdeki milletvekili veya belediye başkanlarının transferi, gidene zarar vermez, gelene fayda sağlamaz.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) April 15, 2026
