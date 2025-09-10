YouTube kanalında kendisine “Neden Türkiye'den gemi kalkmıyor?” sorusu yöneltilen Serdar Tuncer, tepki göstererek, “Bu sorunun muhatabı ben miyim? Senin yüzünden kalkmıyor p....k, kaldırsaydın bir gemi” dedi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, birçok ülkenin desteğiyle İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıktı.

Filoda, İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau gibi isimler yer alıyor.

44’ten fazla ülkenin destek verdiği filoda Türkiye’den herhangi bir teknenin bulunmaması dikkat çekti.