İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığındaki Belediye Meclisi toplantısı, belediye iştiraklerinden çıkarılan işçilerin eylemi nedeniyle gecikmeli başladı.

Belediye Meclisinde AKP'li üyeler, "bazı büyükşehir belediyesi bürokratlarının boşandıkları eşlerine şirket kurdurarak belediyeden ihale aldıkları" iddiasıyla önerge verdi.

CHP SIRALARINDAN TEPKİ YÜKSELDİ

Önergenin okunması sırasında CHP sıralarından tepkiler yükseldi. Başkan Tugay, bir sonraki önergeye geçilmesini isteyerek, önerge sahibi meclis üyelerine, “Siz bu soruyu dilekçe olarak Büyükşehir Belediyesine verin. Bu meclisi böyle bir şeyle meşgul etmeyeceğiz. Bunlar nasıl cümleler? Bunlar varsa sizin savcılığa suç duyurusunda bulunmanız lazım” şeklinde tepki gösterdi.

AKP sıralarından Tugay’a itiraz seslerinin yükselmesinin ardından soru önergesi nedeniyle CHP’li ve AKP'li üyeler arasında "üslup" tartışması yaşandı.

AKP'Lİ ÜYE LAL DENİZLİ'YLE TARTIŞTI

AKP Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de bir tartıştı. Sevil ve Denizli'nin tartışması, Başkan Tugay ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.