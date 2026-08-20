Ankara Etimesgut ve İzmir Menderes’teki belediye başkanvekilliği seçimleri gözleri İBB’ye çevirdi.

‘Ahmak’ davasındaki 2 yıl 7 ay 15 günlük mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onaylanırsa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. Bu durumda İBB Meclisi’nde başkanlık için seçim yapılacak. CHP’li üyeler Etimesgut ve Menderes’te olduğu gibi saf değiştirirse belediye AKP’ye geçecek.

‘İSTANBUL YARASI’

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre “Böyle bir ihtimal yok diyemeyiz, yeni operasyonlar yeni transferler olabilir.

Çoğunluğu ele geçirmek isteyeceklerdir’’ dedi ve şunları söyledi:

“Yerel seçimlerde 413 belediyeyi aldık ve bunlardan AKP’nin canını en çok acıtan İstanbul’dur, yara dinmiyor. Orayı ele geçirmek için her türlü hukuka aykırı durumla karşılaştık, yeni operasyonlara da imza atabilirler. Yeni operasyonlarla veya yeni transfer gibi işlerle İstanbul’daki çoğunluğu ele geçirmek isteyeceklerdir.’’

Bu durum gerçekleştirdiği takdirde, 29 ay önce 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 4 milyon 432 bin oyla Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimde 3 milyon 431 bin oy alan

AKP’ye geçecek.