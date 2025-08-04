AKP’nin kurucu isimlerinden eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ismi Kırıkkale’deki üniversite kampüsünden silindi. Üniversite yönetiminin aldığı bu karar hayata geçirildi.

Ancak AKP’de bu durum kriz çıkardı. Grup Başkanvekili ve Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, “Vefa mücadelemizin omurgasıdır” diye bu karara tepki gösterdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şu tepkiyi verdi:

“Beşir Atalay Hoca, kurucu rektörlükten bakanlığa ülkemize, milletimize, nesillerimize ve davamıza büyük emekler vermiştir. Birçok değerli akademisyen yetiştirmiştir. 28 Şubat’ın karanlığında bedel ödemiş, dik durmuştur. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünün aldığı kararla Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesini üzüntüyle öğrendim. Bu, geçmişi inkâr, vefayı hiçe saymaktır. Bir an önce bu yanlış karardan dönülmesini temenni ediyorum. Unutmayalım ki vefa, yolumuzun, mücadelemizin omurgasıdır.”

NE OLMUŞTU?

Atalay, 1992 yılında kurulan üniversitenin kurucu rektörü idi. 13 Aralık 2017 tarihinde üniversite yönetimi toplanarak kampüse “Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Beşir Atalay Kampüsü” adını verdi. Beşir Atalay, 2019’da AKP’den istifa etti. Üniversite yönetimi, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı toplantıda Beşir Atalay’ın ismini oybirliği ile silme kararı aldı. Atalay’ın ismi yerine “Şehitler Kampüsü” kararı alındı ve yerleşkenin girişindeki isim değişikliği de hayata geçirildi.