Gelecek Partisi’nden ayrılarak AKP’ye katılan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü övgü dolu sözlerle kutladı.

Gelecek Partisi’nin kurucu isimlerinden olan ve kısa süre önce partisinden istifa ederek AKP’ye geçen Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, “İyi ki varsınız, sefa getirdiniz Türkiye’mize” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE ELEŞTİRDİĞİ KONULAR GÜNDEMDE

Özbudun’un AKP’ye katılmasının ardından, geçmişte Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasını anayasaya aykırı bulduğuna dair açıklamaları yeniden gündeme geldi. Bunun yanı sıra, başkanlık sistemine yönelik eleştirileri ve İstanbul Sözleşmesi’ne dair görüşleri de kamuoyunda tartışma yarattı.

AKP’NİN EN ÇOK KONUŞULAN TRANSFERİ OLDU

Gelecek Partisi’nden istifa ettikten sonra kulislerde AKP’ye katılacağı konuşulan Özbudun, AKP’nin 8. Olağan Kongresi’nde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bu transfer, sadece eski partisinde değil, muhalefet kanadında ve iktidara yakın çevrelerde de geniş yankı uyandırdı.

AKP’ye katılımı ve geçmişte yaptığı açıklamalar arasındaki çelişki tartışılırken, Özbudun’un Erdoğan’a yönelik doğum günü mesajı, sosyal medyada geniş çapta konuşulmaya devam ediyor.