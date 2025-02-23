Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden 5 milletvekili, bugün düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde AKP'ye katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini taktığı milletvekilleri arasında, Meclis'e Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oylarıyla giren Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun da yer aldı. Özbudun'un geçtiğimiz yıllarda AKP'ye ve halihazırda uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirel açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

'YOLSUZLUK DÜZENİNİ KURMAK İÇİN İCAT EDİLDİ'



Henüz sosyal medya hesabından AKP'ye yönelik sert açıklamalarını kaldırmayan Özbudun, geçtiğimiz yıllarda Gelecek Partisi'nin hükümeti hedef alan bir videosunu paylaşarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu otoriter yolsuzluk düzenini kurmak için icat edildi!" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu otoriter yolsuzluk düzenini kurmak için icat edildi! https://t.co/UN6DkdPiJs — Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) September 1, 2022 https://t.co/UN6DkdPiJs

Aynı zamanda bir hukuk profesörü olan Özbudun, 23 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının 'Anayasaya aykırı' olduğunu öne sürmüştü.