AKP Tunceli İl Başkanlığı’na geçtiğimiz hafta atanan Recai Hazar hakkında yıllar önce açılan soruşturma ortaya çıktı. Hazar’ın, FIRAT EDAŞ’ta arıza şefi olarak görev yaptığı 2021 yılında şirketin Denetim Direktörlüğü raporuna dayanılarak hakkında soruşturma başlatıldığı ve savunmasının istendiği belirlendi.

FIRAT EDAŞ tarafından Hazar’a gönderilen “Savunma Talebi” başlıklı yazıda, bir dizi usulsüzlük iddiasına yer verildi. Hazar’dan söz konusu iddialara ilişkin savunmasını beş gün içerisinde şirkete sunması istendi.

DOSYADA İMZA TAKLİDİ İDDİASI

Savunma talebinde Hazar’a yöneltilen en dikkat çekici suçlamalardan biri, şirket belgelerinde imza taklidi yapıldığı iddiası oldu. Yazıda, Bağlantı Görüşü Bilgi Formu ve Komisyon Karar Tutanağı’nda bir şirket yöneticisinin imzasının taklit edildiği ve el yazısının Hazar’a ait olduğu ileri sürüldü. Hazar’ın ayrıca İnwestra isimli şirkete ortak olduğu, otopark işletmek amacıyla bir şirket çalışanıyla adi ortaklık kurduğu ve bu ortaklık konusunda üst yöneticilerine bilgi vermediği de iddialar arasında yer aldı.

KENDİ OTOPARKINA ŞİRKET DİREĞİ İDDİASI

Savunma talebinde Hazar’ın, şirket ambarında bulunan bir aydınlatma direğini şirket araç ve personeliyle ambar dışına çıkardığı ve kendisine ait Yedi Emin otoparkına monte ettirdiği de öne sürüldü.

Yazıda ayrıca, enerji müsaadesi ve bağlantı işlemlerinde eksik evraklara rağmen işlemlerin sürdürüldüğü, İnwestra ve Renas firmalarıyla ilgili bazı enerji işlemlerinin usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddiaları sıralandı.