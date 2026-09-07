Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İkinci Başkan Vekilliği koltuğu için gerçekleştirilen seçimde CHP ve YENİ Parti’nin ortak adayı Naki Demir ile Cumhur İttifakı’nın adayı Oğulcan Sağlam yarıştı.

Meclis üyelerinin oylarının sayılmasının ardından Demir 70 oy alarak yeni İkinci Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı’nın adayı Oğulcan Sağlam ise 59 oy aldı.

Seçimde ayrıca 7 boş oy kullanılırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

MANSUR YAVAŞ OYLAMAYA KATILMADI

Oylamaya; 3’ü yurt dışında, 1’i kanser tedavisi gören ve 4’ü tutuklu olmak üzere bazı meclis üyeleri katılamadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oylamaya katılmadı.

Tutuklu bulunan dört meclis üyesi de seçimde oy kullanamadı.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Naki Demir, kendisine oy veren ve vermeyen tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Demir, görevin asıl sahibinin Emre Doğan olduğunu belirterek, zorunlu bir seçim gerçekleştirildiğini söyledi. Demir, Doğan’ın en kısa sürede görevine dönmesini umduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Bugün ne yazık ki zorunlu bir seçim yapıyoruz. Ancak inanıyoruz ki Emre kardeşimiz en kısa zamanda aramıza dönecek ve görevine kaldığı yerden devam edecektir. O gün geldiğinde bu görevi gönül rahatlığıyla kendisine devredeceğiz.”

Naki Demir, süreç boyunca verdiği destek nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da teşekkür etti.