Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ‘Türkiye yüksek gelirli ülke oldu’ iddiasını Dünya Bankası veto etti. Dünya Bankası, yüksek enflasyondan dolayı Türkiye’nin ‘orta gelirli’

ülke olarak kalacağını açıkladı.

Değerli lira politikası ve yüksek enflasyondan dolayı Türkiye’de kişi başına gelir resmi veriye göre 2025’te 18 bin doları aştı. Geçen yıl asgari ücretlinin yıllık geliri 6 bin 719 dolar, emeklinin ise 4 bin 765 dolar olmasına rağmen Türkiye, gelir dağılımındaki bozulmanın etkisiyle kağıt üzerinde yüksek gelirli ülke oldu. Öyle ki Cevdet Yılmaz, “Dünya Bankası sınıflandırmasına göre 2025 itibarıyla tarihimizde ilk kez yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmeyi öngörüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan ‘yüksek gelirli ülke’ olurken Türkiye hâlâ Ukrayna, Irak, Gabon ve Surinam gibi ülkelerle aynı klasmanda bulunuyor.

SEBEP KALICI YÜKSEK ENFLASYON

Ancak 2027 yılının Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacak ülke sınıflandırmalarını açıklayan Dünya Bankası, iktidarın beklentisini karşılamadı. Kişi başına geliri 14 bin 375 doları aşan ülkeleri ‘yüksek gelirli’ olarak sınıflandıran Dünya Bankası, Türkiye’nin bir yıl daha ‘üst-orta gelirli ülke’ olarak kalmaya devam edeceğini duyurdu. Banka, raporunda, Türkiye’nin ‘kalıcı yüksek’ enflasyondan dolayı sınıf atlayamadığını açıkladı. Türkiye, Dünya Bankası’na göre 2005’ten bu yana aynı klasmanda bulunarak orta gelir tuzağına yakalandı.