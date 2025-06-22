Binlerce yıllık tarihi olan zeytinlikleri talan edecek, bölgedeki köylüleri sürgüne gönderecek olan yasa tasarısının altından patronların mektubu çıktı.



Halk TV'den Bahadır Özgür'ün köşe yazısına göre, Akbelen'de kömür için ormanı katleden Limak-IC Holding ortaklığının iktidara yazdığı bir mektupta özetle, "Zeytinlik alanlar bize verilmezse elektrik üretimini durduracağız" denildiği belirtiliyor.



Özgür, konuya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verdi:



"YK Enerji, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 'Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine İlişkin Yaşanan Hukuki ve Fiili İmkansızlıklar' başlığıyla bir mektup gönderdi. Mektupta YK Enerji, "Zeytinliklere dokunamıyorum, ayrıca bana direniş ve davalar nedeniyle ek kaynak aktarın" diyordu.



Bu olmazsa sözleşmeyi feshetme tehdidinde bulunuyordu. Şirketin talepleri arasında 'azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının' revize edilmesi de vardı"



Öte yandan yasa tasarısının metninde AYDEM Enerji'nin işlettiği Yatağan Termik Santrali'nin de krokisi yer aldı.