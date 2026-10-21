Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle Nutuk’un farklı dillerde daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yatırım programına alındığını bildirdi.

NUTUK SEKİZ DİLDE OKURLARLA BULUŞTU

Zorlu’nun paylaşımına göre Nutuk, Kazakça ve Türkmence dahil sekiz dilde yeniden yayımlandı. Proje kapsamında eserin farklı formatlardaki içerikleri de dijital platformda bir araya getirildi.

Çalışmayla Nutuk’un uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılması ve farklı dillerde esere erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

DİJİTAL PLATFORMDA ENTEGRE ARAMA ÖZELLİĞİ

Dijital platformda, farklı kaynaklardaki bilgilere tek noktadan ulaşılmasını sağlayan entegre arama özelliği de bulunuyor.

Bu kapsamda Atatürk Ansiklopedisi, Türk Dünyası Ansiklopedisi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük üzerinden arama yapılabiliyor.

Kürşad Zorlu, açıklamasında Nutuk’un Millî Mücadele’yi ve Cumhuriyet’in önemini ortaya koyan temel eserlerden biri olduğunu belirterek, eserin gelecek nesiller tarafından daha iyi anlaşılması temennisini dile getirdi.