AKP milletvekilleri, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde idari para cezalarının alt ve üst sınırlarını yükselten bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.
Geçen yıl sürücü hataları nedeniyle 6 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarını dikkate alan vekiller, cezalarla caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.
Milletvekilleri, trafik kazalarının nedenlerini analiz ederek düzenlemeleri şekillendirecek.
CEZALAR ARTIYOR
Teklifle, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme ve dönüş kurallarına uymama gibi ihlallere verilen cezalar artırılacak.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif TBMM Başkanlığına sunulacak.
ÇAKAR KULLANIMI AZALDI
Öte yandan, 21 Kasım 2024’te TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasayla, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilen ceza 96 bin liraya çıkarılmış, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınmaya başlanmıştı.
Bu düzenleme sonrası yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımı yüzde 80 oranında azaldı.