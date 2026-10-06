CHP'den istifa ederek bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP'ye katılacağı öne sürüldü. İddiaların ardından AKP'nin X platformundaki resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Herhangi bir açıklama notu bulunmayan ve yalnızca "kum saati" emojisi kullanılan paylaşımda bir video yer aldı. '7 EKİM' TARİHİ VERİLDİ İzmir Marşı'nın çaldığı videonun ilk bölümünde çöp yığınlarının bulunduğu görüntüler yer alırken, ilerleyen sahnelerde çöplerin ortadan kalktığı ve çiçeklerin açtığı görülüyor. Videonun son bölümünde güneşin doğduğu bir görüntüyle birlikte 7 Ekim 2026 tarihi ekrana geliyor. Bu tarih, Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağı iddia edilen tarih olarak gündeme gelmişti.

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