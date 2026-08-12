TBMM’de Terörsüz Türkiye kapsamında benimsenen kanun teklifine butlan yönetimindeki CHP desteği ile 467 oy çıktı. Aynı gün Ankara Etimesgut Belediyesi’nde yapılan başkan vekili oylamasında da AKP-MHP desteği ile CHP adayı kazandı. Böylelikle Cumhur İttifakı CHP’nin desteği ile anayasayı referandumsuz değiştirebileceğini gördü.

ERDOĞAN’IN HEDEFİ

Çerçeve yasa, 400’ün çok üzerinde rakama ulaşınca AKP’li milletvekilleri “Artık yeni anayasa için vize alındı” yorumları yaptı. 1 Ekim’de Meclis açıldıktan sonra siyasetin gündemi yeni anayasa olacak. Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Erdoğan, Anayasa’da yapılacak değişiklikle dönem sınırlaması olmayan bir süreci hedefliyor.

Yeni süreçte AKP-MHP ve DEM tam bir işbirliği yaptı. Bu üç partinin sandalye sayısı AKP 277, DEM 56 ve MHP 46 olmak üzere toplam 379’e ulaşıyor. Bu durumda CHP’nin 45 milletvekili kilit rolde. CHP de 3’lü ittifaka destek verirse toplam 424 milletvekiline ulaşılıyor. Yeni Parti, Yeni Yol ve diğer küçük partilerin desteği olmadan Anayasa değişikliği yapılabilecek. Bu rakam HÜDA PAR’ın 4 ve DSP’nin 1 milletvekili ile 429’a çıkıyor.

PROVASI ETİMESGUT’TA YAPILDI

Yeni dönemde CHP’nin Cumhur İttifakı (AKP-MHP) ile hareket edebileceğinin en güzel örneği önceki gün yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçiminde Yeni Parti ile CHP’nin adayı yarıştı. CHP ile AKP ve MHP’li üyeler birlikte hareket edince Yeni Parti’ye karşı CHP’nin adayı seçildi. Bir diğer belediye de Menderes ve Üsküdar. İBB Meclisi’nde de durum kritik. CHP’li 10 üye taraf değiştirirse İBB de el değiştirebilir.