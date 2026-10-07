İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, aylardır kulislerde konuşulan iddiaların ardından bugün resmen AKP'ye geçti.



Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Tugay'a AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken, AKP'li milletvekillerine hitap eden Tugay, Erdoğan'a methiyeler dizdiği konuşmasında "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." ifadelerini kullandı.





TUGAY'DAN PEŞ PEŞE İKİ HAMLE



Tören öncesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe alan Cemil Tugay, AKP rozeti takılmasından kısa bir süre sonra ise YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in hesaplarını takipten çıktı.



Tugay'ın ayrıca çok sayıda YENİ Partili siyasetçiyi de takipten çıkardığı görüldü.





