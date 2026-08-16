Yerel seçimde DEM Parti’den yüzde 71,26’lık rekor bir oyla Şırnak’ın İdil Belediye Başkanı seçilen, daha sonra partisinden ihraç edilen Türkan Kayır da AKP’ye katıldı. Kayır, AKP’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu.

AKP'nin 25. yıl dönümünde CHP'den 5, YRP'den ve DEM Parti'den seçilen 1 belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı. Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli seçimde 2 bin 84 kişinin yüzde 51.84 oyuyla iş başına geldi. Zileli, yüzde 3,81 oy oranı yani 153 kişinin oy verdiği AKP'ye geçti.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da CHP'den istifa ederek, yerel seçimde aday çıkarmayan AKP'nin yolunu tuttu. Ayrıca CHP'li Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu AKP saflarına katıldı.

YRP’li Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derinde AKP saflarına geçti.