TBMM Genel Kurulu’nda AKP tarafından TBMM'ye sunulan ve Nisan ayında ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyordu. Ancak Genel Kurul, toplantı yeter sayısının iki kez bulunamamasının ardından yarın saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere kapandı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, ikinci oylama sırasında pusula veren milletvekillerinin salondan ayrılmaması yönünde uyarıda bulundu.

AKP SAHTE OY KULLANDI

Oylama süresinin sona ermesinin ardından pusulaları okuyan Buldan, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın salonda olmadığını tespit etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de AKP sıralarına dönerek, "Bir sahte oyla düştü bu iş" diye tepki gösterdi. Çömez, şu ifadeleri kullandı;

*Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un daveti üzerine dün bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda bazı değerlendirmeler yapıldı. Ben bu toplantıda özellikle Meclis’te yaşanan sahte oy pusulası skandallarını gündeme getirdim.

*Yine geçtiğimiz haftalarda Meclis’te yapılan karar yeter sayısı oylamalarında yaşanan sahte oy skandallarından örnekler de verdim ve gerekenin yapılmasını istedim.

SKANDAL YENİDEN YAŞANDI

*Kendisi de bu duruma üzüldüğünü söyledi ama daha bir gün geçmeden aynı skandal yeniden yaşandı.

*Yasayı parlamentoya getiren bu iktidar. Kanun tekliflerini zaten komisyonlarda yeterince görüşmüyorlar, Genel Kurul toplantılarına da katılmıyorlar. Yoklama talep etiğimiz zaman da sahte oy kullanıyorlar. Bu, düpedüz demokratik hırsızlıktır, en büyük hırsızlıktır, büyük bir ahlaksızlıktır.

*Sahte oyla imza attıkları kişi Yusuf Beyazıt, bir önceki Anayasa Komisyonu Başkanı. ‘Bu darbe anayasasını değiştirelim, demokrasi gelsin, hukuk gelsin” diyorlar ya. İşte o komisyonun başkanlığını yapan kişi için sahte pusula verilmiş. Buradan da demokrasi çıkarmak istiyorlar.Biz bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş’tan bir yaptırım ve inceleme yapmasını bekliyoruz.

*Bu meclise bu millet milyarlarca lira para ödüyor, gelin buraya işinizi gücünüzü düzgün yapın. Yasa getiriyorsunuz, gelin hiç olmazsa oylamalara katılın.