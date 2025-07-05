Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana büyük emeklerle oluşturulan kamu varlıkları, AKP döneminde hızla özelleştirilerek elden çıkarıldı. Kamu taşınmazlarının satışından elde edilen gelir, AKP’nin kamuya ait mal varlıklarına yönelik politikasının çarpıcı bir göstergesi haline geldi. 2025 yılı, bu sürecin en keskin adımlarının atıldığı yıl olarak kayıtlara geçti.

KAMU VARLIKLARI ELDEN ÇIKARILIYOR

AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana geçen sürede, Türkiye büyük çaplı bir özelleştirme dönemine girdi. Özellikle son yıllarda hız kazanan kamu taşınmazı satışları, 2025’in ilk altı ayında tarihi bir zirveye ulaştı. 1 Ocak ile 30 Haziran 2025 arasında, devletin taşınmaz satışından elde ettiği gelir tam 8 milyar 422 milyon 630 bin TL oldu.

Bu tutar, 2002-2025 arasındaki tüm yıllar içinde ilk 6 aylık bazda en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Böylece 2025 yılı, kamu mallarının en hızlı el değiştirdiği dönemlerden biri oldu.

GEÇMİŞ YILLARA FARK ATTI

2025’in ilk yarısında elde edilen gelir, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir artış kaydedildi. İşte bazı yıllara göre kamu taşınmazı satışından elde edilen gelirler:

2002: 12 milyon TL

2007: 1 milyar 137 milyon TL

2012: 564 milyon TL

2017: 343 milyon TL

2022: 7 milyar 597 milyon TL

2023: 3 milyar 914 milyon TL

2024: 4 milyar 97 milyon TL

AKP’nin iktidarda kaldığı süre boyunca kamu taşınmazlarının satışı hız kazanarak arttı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre 2025’in ilk 6 ayında satışı gerçekleştirilen kamu taşınmazları arasında, çeşitli kamu kurumlarına ait stratejik öneme sahip araziler de yer alıyor. Satılan bazı mülkler şöyle:

Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ağrı’daki bir taşınmaz

Aydın Kuşadası’nda Maliye’ye ait kıymetli bir arazi

İstanbul Şile’de Hazine mülkiyetindeki iki arazi

Ankara Yenimahalle’de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait iki taşınmaz

Bu satışlarla birlikte, kamu kurumları bir kez daha kiracı konumuna düşerken, kamunun elindeki stratejik alanlar özel mülkiyete geçmiş oldu.