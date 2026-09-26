Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in 22 Eylül'de ev hapsi şartıyla tahliye edilmesinin ardından Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Ekrem Baki de dün ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Söz konusu iki isim, Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçiminin yenilenmesinden hemen önce tutuklanmıştı. 5 Eylül'de tutuklanan Çelik ve Baki'nin ardından belediye meclisindeki dengeler değişmiş, başkanvekilliği seçimi 8 Eylül'de yeniden yapılmıştı. AKP'NİN ADAYI KAZANDI Yenilenen seçimde AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ile CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yarıştı. Dört tur sonunda Gültekin 23, Çetinkaya ise 19 oy aldı. Böylece Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi AKP'ye geçti.

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