Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşa sosyal konut müjdesi adı altında Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 2 yıl içinde 250 bin konut yapacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın konut sözünden 2 yıl geçmesine rağmen Gaziantep’te sadece 4 bin 385 bin konutun teslim edildiği kaydedildi.

“10 BİN KONUTTAN 4 BİN 385’İ TESLİM EDİLDİ”

AKP iktidarının sosyal konut projesi sözünü tutmadığını belirten Şahinbey Belediyesi CHP’li eski meclis üyesi Uğur Kalkan, “2022 yılının kasım ayında 250 bin Sosyal Konut Projesi diye bir proje duyuruldu. Bu proje kapsamında Gaziantep’e 10 bin 24 konut ayrıldı bu sayının 4 bin 200 tanesi de Şahinbey ilçesi için ayrıldı. Vatandaşlarımızdan bu konuda gelen mağdur olduklarına dair şikayetlere istinaden CİMER üzerinden son durumu TOKİ’ye sordum. Gelen cevap AKP yetkililerinin verdikleri sözlerin ne kadar da yarım kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Cevap verdikleri tarih itibariyle Gaziantep için ayrılan toplam 10 bin 24 konutun sadece 4 bin 385 tanesi teslim edilmiş. Diğer ifadeyle yüzde 43’lük kısım teslim edilmiş. Şahinbey için ayrılan 4 bin 200 konutun da 2 bin 51 tanesi yani yüzde 48’lik kısmı teslim edilmiş. Hak sahipliği olup kurası belli olanların yanı sıra, hak sahibi olup daha kurası belli olmayan vatandaşlar da var. Yaşanan bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Gaziantep depremden etkilenen iller arasında olmasına rağmen verilen sözler yarıya bile ulaşamamış. Demek ki bu işler basının karşısında şunu yaptık bunu yaptık diye pembe tablolarla olmuyormuş. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmesiyle oluyormuş” ifadelerini kullandı.