AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle;

- Yeni Anayasa ile ilgili ilk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. Bu mesele partimizin önceliklerinden birisi olarak ele alınacak.

- Suriye ile SDG arasında bir anlaşma ortaya kondu. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG’nin bir görüşmesi olmamıştır. Sürecin adı PKK’nın kendini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bütün illegal yapılarıyla ve uzantılarıyla yapılmalıdır. Geçmişte yaşadığımız deneyimler de dikkate alınarak TSK ve MİT’in silah bırakmayı takibe yönelik mekanizmaları hazırdır.

- Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Kendileri hiçbir partiyle bayramlaşmayacaklarını açıkladı. Dolayısıyla bizim de bayramlaşmamız olmayacak.

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