AKP Sözcüsü Ömer Çelik, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in özellikle siyaset adabı konusunda ciddi sorunları olduğunu ileri sürdü. Devlet makamlarına yönelik tehditkar üslubu kınayan Çelik, Özel'i siyaset adabına davet etti.

'HESAP VERECEKLER' DİYEN KİŞİ KENDİ YÖNETİMİNE BAKMALI

Çelik, "Gün gelecek, hesap verecekler" söyleminin, devletin valilerini, kaymakamlarını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek anlamına geldiğini vurguladı. Bu tutumun ne siyasi sorumlulukla ne de demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını belirten Çelik, hesap verilecek kişilerin kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlar olması gerektiğini ifade etti. Kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına saldırarak örtemeyeceklerini belirtti.

VALİ DENEYİMLİ VE DİRİYETLİ

İstanbul Valisi'nin deneyimli ve dirayetli bir yönetici olduğunu hatırlatan Çelik, diğer hedef gösterilen yöneticilerin de hukuk düzeni içinde görevlerini yaptığını kaydetti. Tüm bu yöneticilerin partilerin değil, milletin ve devletin hizmetinde olduğunu vurgulayan Çelik, tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin Cumhuriyet tarihinin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahip olduğunu söyledi. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceklerini belirten Çelik, milletimizin tehdit dili ile devlete hizmet eden anlayış arasındaki farkı iyi bildiğini ifade etti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Çelik, AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edeceğini vurguladı. Siyaset adabına davet ettikleri kişinin, kendi yönetimi altındaki siyasi faciaları gerçekleştirenlere "hesap verecekler" demesi gerektiğini belirtti. Bu sayede siyasi başarısızlıkların ve krizlerin devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırılarak örtülemeyeceği hatırlatıldı. Çelik, kamu görevlilerine parmak sallayarak tehdit savuran zihniyetin Cumhuriyet tarihinin en zehirli uygulamalarına imza attığını tekrarladı.