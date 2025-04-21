AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yoğun gündem ile toplandı.

İmralı Heyetinin terösitbaşı Öcalan'ı ziyaretinin ardından iktidar kanadının yapacağı açıklamalar merak ediliyordu.

"DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili 'Bu ay içerisinde yeni gelişmeler olabilir' ifadelerini de kullandığı açıklamasında şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi herkesin faydasına olacak. Bu ay içerisinde yeni gelişmeler olabilir. Bütün bu ziyaret trafiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak içindir. Silahların bırakılması dönüm noktası olacaktır."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIĞI

Çelik, dostu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı son derece üzgün olduklarını belirtti.

Alanında en iyi doktorların Önder'e gerekli müdahaleleri yaptığını, tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız. Felsefe, sanat, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Onun rahatsızlığı, dokunduğu insanların, Türkiye'de toplumsal birliğimizin, kardeşliğin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkesin hafızasında parça parça nasıl yer ettiğini ve bunun nasıl takdir edildiğini gösterdi. Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşması bakımından ortaya koyduğu kıymetli yaklaşımın nasıl takdir edildiği, şimdiye kadar sanat, siyaset, düşünce alanında ortaya koyduklarının iz bıraktığı ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte devam etmesinin arzulandığı görülmüş oldu. Dostumuza acil şifalar diliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini güçlü bir şekilde sahipleniyordu."