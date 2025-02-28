AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

12 Ağustos 2005'teki konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul Konya ise o kadar Diyarbakır'dır; bu ülkenin her yerinin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasını değil hepsinin sorunudur demiştir. Bu tarihi bir konuşmadır.

Burada Kürt sorunu bu milletin tamamının sorunudur ifadesi önemli ve stratejik ifadedir. Bu ifade meselesi sadece etnik mesele olarak ele almamakta Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Aynı şekilde bu mücadeleyi başörtüsünde de vermiştir, Alevi kardeşlerimizin sorunları için de bu meseleye tüm Türkiye'nin sorunu olarak bakmıştır. Bu çizginin devamı olarak yeni dönemde hedeflere ulaşacak eylem planının ana maddelerini açıklamıştır.

Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı demokrasinin yükseltilmesinin yaklaşımlarını barındırmaktadır. Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÜTÜN UNSURLARI SİLAH BIRAKMALIDIR"

Hatırlarsanız önceki süreçlerde de terör örgütü mensuplarına terör örgütlerine 'silahlarını gömsünler' ve terk etsinler demişti. Bu irade eskiden gelmektedir.

Terör örgütü dediğimizde PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun bütün unsurları silah bırakmalıdır.

Türkiye'nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir al-ver söz konusu yoktur. Türkiye'nin yumuşak ve sert güç unsurları vardır.