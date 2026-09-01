“Açılım süreci” kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Cumhur İttifakı’nda gözler DEM Parti ve terör örgütünün atacağı adımlara çevrildi.

“TEMKİNLİ DİL” ÇAĞRISI

Ancak yasanın yürürlüğe girmesinin ardından DEM Parti’den yapılan bazı açıklamalar ile terör örgütü üyelerinin posterlerinin meydanlarda taşınması, PKK’lılar için düzenlenen taziyeler ve kutlama görüntüleri AKP içinde rahatsızlığa yol açtı. Parti kurmayları, sürecin toplum tarafından kabul görmesi için “temkinli, kapsayıcı ve acılara saygılı” bir dil kullanılması gerektiğini belirtiyor. Son görüntülerin özellikle şehit ailelerinde tepkiye neden olduğu ve toplumdaki endişeleri artırdığı ifade edilirken, bu tutumun sürecin toplumsal zeminine zarar verdiği görüşü dile getiriliyor.

ERDOĞAN'A DA HABER VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre AKP kurmayları, DEM Parti’nin ve terör örgütüne yakın çevrelerin kullandığı söylemler ile sahadaki gösteriler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgi verdi. Parti kulislerinde Erdoğan’ın, terör örgütü mensuplarını yücelten posterlerden ve “zafer kutlaması” görüntüsü oluşturan etkinliklerden rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Sürecin başından bu yana önemli bir rol üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de benzer bir rahatsızlık taşıdığı ileri sürülüyor. Cumhur İttifakı kurmaylarının, “barış ve toplumsal bütünleşme” amacıyla yürütülen sürecin terör örgütünün siyasi veya toplumsal zaferi şeklinde algılanmasına karşı çıktığı belirtiliyor. AKP kaynakları, bu tür görüntülerin sürmesi halinde sürecin iktidar açısından yönetilmesinin daha da güçleşeceği değerlendirmesinde bulunuyor.

MİLLİYETÇİ SEÇMEN KAYGISI

AKP ve MHP açısından en önemli endişelerden birinin Cumhur İttifakı tabanında oluşan tepki olduğu belirtiliyor. Özellikle şehit yakınları, gaziler ve milliyetçi-muhafazakâr seçmenin DEM Parti’nin açıklamalarına ve terör örgütü mensuplarını yücelten görüntülere tepki gösterdiği kaydediliyor. AKP içindeki değerlendirmelerde, Cumhur İttifakı’nın oy oranındaki gerileme ve milliyetçi seçmenin iktidardan uzaklaşma eğilimi de gündeme getiriliyor. Süreç kapsamında atılan adımların kamuoyuna yeterince anlatılamadığı, buna karşılık terör örgütü mensuplarının posterlerinin taşındığı görüntülerin çok daha geniş yankı bulduğu belirtiliyor. Parti kurmayları, milliyetçi seçmendeki kopuşun devam etmesinin hem sürece hem de Cumhur İttifakı’nın seçim hesaplarına zarar verebileceğini düşünüyor. Bu nedenle DEM Parti’den toplumu galeyana getirebilecek açıklama ve eylemlerden kaçınması bekleniyor.

“SİLAHI BIRAKTIYSAN TAHRİKİ DE BIRAKACAKSIN”

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP kaynakları, söz konusu açıklama ve gösterileri “sürece zarar veren, toplumsal rızayı ortadan kaldıran ve tahrik içeren hareketler” olarak değerlendiriyor. Toplumun önemli bir bölümünün sürece halen mesafeli olduğunu belirten parti kaynakları, atılacak adımların bu hassasiyetler gözetilerek planlanması gerektiğini vurguluyor. AKP kurmayları, silah bırakma hedefinin toplumun sürece ikna edilmesiyle aynı aşama olmadığını, terör örgütünün silah bırakmasının önemli olmakla birlikte tek başına yeterli sayılamayacağını ifade ediyor. Kalıcı huzurun sağlanabilmesi için şehit aileleri ve toplumun geniş kesimlerinin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiği belirtilirken, DEM Parti’nin kullanacağı dilin sürecin geleceğinde belirleyici olacağı savunuluyor.

AKP’li bir isim, gerçek bir barış ortamında taraflardan birinin diğerine karşı zafer gösterisi yapmayacağını belirterek, “Kendi acınızı yaşarken başka bir annenin yarasına basamazsınız” değerlendirmesinde bulundu. Geçmişte asker, polis, öğretmen, sivil yurttaş ve güvenlik korucularının ölümüne neden olan terör örgütü mensuplarının posterlerinin taşınmasının toplumsal entegrasyon söylemiyle çeliştiğini savunan aynı isim, herkesin kendi acısını yaşama ve taziyesini kurma hakkı olduğunu ancak bir kişinin kardeşini öldüren teröristin fotoğrafını taşıyarak onunla gurur duyduğunu söylemesinin ardından aynı kişinin kapısına “barışalım” diyerek gidilemeyeceğini ifade etti. Bir başka AKP’li kurmay da silah bırakma, devlet güvenliğinin sağlanması ve toplumsal barışın birbirinden farklı kavramlar olduğuna dikkat çekerek, “Silahı bıraktıysan tahriki de bırakacaksın. Silah susup dil silaha dönüşürse kavga bitmiş olmaz, yalnızca şekil değiştirmiş olur” dedi. AKP kurmayları, önümüzdeki dönemde DEM Parti’nin açıklamalarının, etkinliklerin ve sahaya yansıyan görüntülerin yakından takip edileceğini belirtiyor. Cumhur İttifakı’nın, tabandaki tepkinin daha fazla büyümemesi için DEM Parti’den “zafer havası yaratan görüntülere ve terörü yücelten söylemlere son vermesini” beklediği kaydediliyor.