AKP Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısında yaşanan protesto dikkat çekti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuşması sırasında sözlü tepki gösteren Temel Kara isimli yurttaş, korumalar tarafından yaka paça salondan çıkarıldı.

25 YILLIK AKP'LİDEN PROTESTO

Trabzon’da düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi toplantısına AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile AKP Trabzon Milletvekili ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e, partililerin bulunduğu bölümden Temel Kara isimli yurttaş tepki gösterdi. Yaklaşık 25 yıldır AKP için çalıştığını ifade eden Kara, taleplerinin karşılanmadığını belirterek Başkan Genç’e “Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun” diye seslendi.

“HER GÜN SENİ DİNLİYORUM”

Protesto üzerine Ahmet Metin Genç, Kara’ya hitaben, “Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni” ifadelerini kullandı.

KORUMALAR MÜDAHALE ETTİ

Ancak Kara’nın tepkisini sürdürmesi üzerine polis korumaları müdahale etti. Temel Kara’nın salondan zorla çıkarıldığı anlar toplantıya katılanların kameralarına yansıdı.

Yaşanan olay, toplantıda bulunan partililer ve katılımcılar arasında kısa süreli gerginliğe neden oldu.