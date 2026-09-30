AKP Mersin İl Başkanı Adem Aldemir başkanlığında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Mersin milletvekilleri ve eski milletvekillerinin yanı sıra il yöneticileri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda teşkilatın çalışmaları ve parti gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, eski Milletvekili Hacı Özkan’ın teşkilata yönelik eleştirileri toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Özkan’ın sert ifadelerine, AKP Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin verdiği yanıt ise salonda tansiyonu yükseltti.

HACI ÖZKAN’DAN SERT ÇIKIŞ

Toplantıda söz alan AKP Mersin eski Milletvekili Hacı Özkan, Mersin teşkilatının saha çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Özkan, milletvekilleri ve parti teşkilatının sahadaki çalışmalarının yeterliliğini sorguladı.

Özkan, konuşmasında, “En büyük sözleri, en samimiyetiyle sokakta… Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar var mıyız? Varsak eyvallah… Boş söylemle olmaz arkadaşlar. Eylemle olur, çalışmayla olur. Burada konuşmak güzeldir. Alırsın mikrofonu konuşursun. Ama sahada ne kadar varsın? Ne kadar varız?” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın bu sözleri toplantıda dikkat çekerken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

NEBATİ’DEN ÖZKAN’A YANIT

Özkan’ın teşkilatın çalışmalarını eleştiren sözlerine AKP Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.

Nebati’nin Özkan’ın açıklamalarına yönelik sert ifadeleri toplantının gündemine damga vurdu.

Nebati, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

-Hacı Bey, benim asla dayanamayacağım şey şudur: ‘AK Parti teşkilatları çalışmıyor, sadece konuşuyor’ diyenlere karşı dururum! Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor!

-AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter akıtanlara, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti’nin kadınına, gencine, yaşlısına hiç kimse ‘çalışmıyorsun’ diyemez! Biz çalışıyoruz!

Sen de çalışıyorsun, biz de çalışıyoruz. Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye’yiz!