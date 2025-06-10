AKP Kayseri İl Başkanlığı, 22 Şubat 2025’te devlete ait trene parti pankartı yapıştırıp, Kayseri’den Ankara’ya yaklaşık 4 bin partiliyi taşıdı. Partiye özel tren seferi TBMM KİT Komisyonu’nda tartışma konusu oldu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Özel tren seferi ile AK Parti kongresine partili taşınıyor, özel seferin bilet fiyatları ne kadar?” diye sordu.

TCDD yönetimi de Polat’a yazılı olarak şu cevabı gönderdi:

“Özel trenin fiyatları tren bazında belirlenmekte olup ayrıca yolcu başına bir hesaplama yapılmamaktadır. Özel tren AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından talep edilmiştir. Bu trende suç unsuru olabilecek bir tespit ya da şikayet söz konusu olmadığından herhangi bir soruşturma da açılmamıştır.”

Böylece AKP’ye tahsis edilen özel trenin kaç paraya kiralandığı sır gibi saklandı.

Ankara’ya götürülen partililer için bir de hatıra bileti bastırıldı.

ÖZEL BİLET BASILMIŞTI

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katılmak üzere Kayseri’den 3 bin 917 partili özel tren ile Ankara’ya gelmiş, trene de AKP logoları ve slogan içeren pankartlar asılmış ve üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı özel bilet de bastırılmıştı.