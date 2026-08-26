Tunceli’de maden ve taş ocağı projelerine yönelik eleştirel açıklamaları ve CHP’li eski milletvekili Kamer Genç’in mezarını ziyaret etmesiyle gündeme gelen AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer’in istifasının ardından başlayan il başkanlığı arayışında iki isim öne çıktı.

AKP TABANINDA DAL ÖNE ÇIKIYOR

Hakan Özer’in istifasının ardından geçtiğimiz aylarda AKP Tunceli İl Başkanlığı görevine vekaleten Hüseyin Dal atanmıştı. Dal’ın göreve gelmesinin ardından teşkilat çalışmalarını sürdürdüğü ve parti içerisindeki temaslarını artırdığı öğrenildi. AKP teşkilatında karşılığı olduğu ifade edilen Dal’ın, il ve ilçe teşkilatlarındaki bazı partililerin vekaleten yürüttüğü görevin asaleten devam etmesini istediği öğrenildi.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKAN, İL BAŞKANLIĞINA OYNUYOR

Öte yandan üç dönem Çemişgezek Belediye Başkanlığı yapan ve halen Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek’in danışmanı olarak görev yapan Metin Levent Yıldız için de parti içerisinde hareketlilik yaşanıyor. Bir grup AKP’linin Yıldız’ın Tunceli İl Başkanı olması için genel merkezde kulis yaptığı öğrenildi. Söz konusu grubun, Yıldız’ın adaylığı konusunda parti yönetimiyle temaslarda bulunduğu ve destek aradığı belirtiliyor.

AKP Genel Merkezi’nin önümüzdeki hafta Tunceli’de kongreye hangi isimle gidileceğini netleştirmesi bekleniyor.