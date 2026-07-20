AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer'in "artan iş yoğunluğu" gerekçesiyle açıkladığı istifanın ardından, partide görev değişikliği yaşandı. AKP Tunceli İl Başkanvekili Hüseyin Dal'ın il başkanlığı görevine vekâleten getirildiği öğrenildi.

HÜSEYİN DAL GÖREVE BAŞLADI

AKP Tunceli İl Başkanı Hakan Özer'in "artan iş yoğunluğu" gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamasının ardından partide görev değişikliği yaşandı. AKP Tunceli İl Başkanvekili Hüseyin Dal'ın il başkanlığı görevini vekâleten yürüteceği öğrenildi.

KAMER GENÇ ZİYARETİ İSTİFA GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl AKP Tunceli İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Özer, kentte özellikle maden ve taş ocağı projelerine ilişkin tartışmalarda yaptığı açıklamalarla zaman zaman bölge halkının taleplerine yakın bir tutum sergilemişti. Özer, TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i, ölümünün 10. yılında mezarı başında anmasıyla da kamuoyunun gündemine gelmişti. İddiaya göre istifanın temel nedeni de 22 Ocak'ta gerçekleştirilen bu ziyaret oldu.