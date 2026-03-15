Seçim dönemi gelirken kasayı doldurmayı hedefleyen iktidar, satışta gaza bastı. Köprü, otoyol, taşınmazlar derken sıranın dev telekomünikasyon şirketlerine geldiği görüldü.



AKP TURKCELL'İ SATMAYA HAZIRLANIYOR



Türkiye’nin tüm iletişim verilerini elinde tutan stratejik şirket Turkcell’in satılacağı iddiası gündeme geldi. Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Turkcell’i satmaya hazırlandığını söyleyen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Türkiye’nin iletişim altyapısını taşıyan bir şirket hakkındaki satış iddiası derhal açıklığa kavuşturulmalı. Turkcell 2025 yılında 17.8 milyar lira kâr etti. Satış iddiaları endişe yaratıyor” dedi.



İletişim altyapısının aynı zamanda milli güvenlik ve dijital egemenlik açısından kritik bir alan olduğunu vurgulayan Akay, “Turkcell sadece bir operatör değildir, stratejik bir kurumdur. Turkcell’in en büyük hissedarı olan TVF son yıllarda limanlardan otoyollara, köprülerden kamu taşınmazlarına kadar birçok varlığın satışı ve devriyle gündeme geliyor. Milletin varlıkları tek tek elden mi çıkarılıyor” dedi.





AZERBAYCANLI ŞİRKET İLK SIRADA



Turkcell'in satışı için görüşmelerde ileri aşamaya gelindiği öne sürülürken, temas kurulan şirketler arasında en ciddi alıcının Azerbaycan merkezli GSM operatörü Azercell olduğu iddia edildi.



Konuya ilişkin Türkiye Varlık Fonu ya da Turkcell tarafından henüz bir yalanlama gelmedi.