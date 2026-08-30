Tam 128 yıl önce kurulan ve savaş cerrahisi ile askeri tıp konusunda dünya markası olan Gülhane Askeri Tıp kademisi (GATA), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 26 ildeki 32 askeri hastane ile birlikte kapatıldı. Bir zamanlar dünya markası olan GATA, şimdi hijyen koşullarına uyulmayan, pislik içindeki görüntülerle gündeme geliyor. Bir süre önce de GATA başhekim yardımcısı, tek eşliliğe karşı çıkıp ikinci eş alınmasını istemişti.





2 BİNİ AŞKIN HEKİM



30 Aralık 1898’de açılan GATA, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında harp cerrahisinde tecrübe kazanan askeri doktorlar ile cephedeki Mehmetçiğin yaralarını sardı.



40 yılı aşkın terör mücadelesi ve sınır ötesi operasyonlarda da GATA’dan yetişen uzman hekimler başarılı hizmetler verdi.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası GATA ve askeri hastaneler kapatılıp, Sağlık Bakanlığına devredildi. Mili Savunma Bakanlığı devreden çıktı. Askeri disiplin ile mehmetçiği tedavi eden 2 bin 43 harp cerrahisi uzmanı hekim meslekten koptu, sayıları 347’ye düştü ve onlar da zaman içinde emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda tıbbi sıkıntı yaşandı.



VATANDAŞ PAYLAŞTI



Anneannesini Gülhane hastanesine götüren bir vatandaş, Sağlık Bakanı’na sosyal medyadan şikâyette bulundu. Vatandaş “Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe mikroba bakar mısınız?” dedi.



Bunu alıntılayan Prof. Dr. Güner Sönmez ise “GATA olduğu günlerde bu hastane pırıl pırıl, saat gibi işleyen, Türkiye’nin en iyi hastanelerinden biriydi. Eski bir GATA’lı olarak bu görüntüye çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.





