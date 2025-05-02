Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" dediği ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın kollarına polis girerek gözaltına alınması sonrası AKP'den TÜSİAD'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a gözaltı şık değildi" dedi.

"TÜSİAD BAŞKANI'NIN MEVCUTLU ŞEKİLDE İFADEYE GÖTÜRÜLMESİ ŞIK DEĞİL"

Zeybekçi ziyaret sonrası Ekonomim'in sorularını yanıtladı. Zeybekci, "Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa’ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir." dedi.

"TÜSİAD BAŞKANI'NI BU KARARDAN SONRA TELEFONLA ARAYAN İLK İNSANIM"

Bunun kişisel görüşü olduğunu ve her yerde de dile getirdiğini belirten Zeybekçi, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak burada oturmanın sorumluluğu ile de konuşuyorum. Ama bu benim partimi değil sadece beni bağlar. TÜSİAD Başkanı'na bir şekilde haber verirsiniz, ‘falanca gün şu saatte sizi şurada bekliyoruz, gelir misiniz‘ dersiniz o da gelir ifade verir. Artı bu ülkede binlerce insanı istihdam eden, milyarlarca dolarlık iş yapan, sektöründe ilk üçte beşte yer alan birine yurtdışı çıkış yasağı koyduğunuz zaman yargının kararıdır eyvallah, yargının kararıdır uygulanmalıdır. Polisi, gümrük memuru da bunu uygulamakla görevli midir, evet görevlidir. Ama bu kararı ben o pasaportları veren bir bakan olarak kabullenmiyorum. Kabul edemiyorum. TÜSİAD Başkanı'nın yurtdışına kaçmasının engellenmesi gibi bir kaygının yaşanmasını normal bulmuyorum. Onun için TÜSİAD Başkanı'nı bu karardan sonra da telefonla ilk arayan insanım. Sonra da geçtiğimiz hafta benim çok yakın bir arkadaşımın önemli bir ameliyatı vardı, iki gün İstanbul’da onun başındaydım. Onunla ilgilenirken vaktim de vardı 'Neredesin başkanım', 'buradayım'... Spontan gelişen bir ziyarettir, iyi ki bu ziyareti yapmışım, gerekçesi bu." ifadesini kullandı.

Zeybekci sorulara şu yanıtları verdi:

- Peki TÜSİAD’ın yaptığı eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yargı başta olmak üzere pek çok konuda eleştirileri vardı.

-Yargı dememek lazım belki dil sürçmesi olmuştur. Belki TÜSİAD Başkanı hukukun veyahut adaletin hızlı işlemesi ile ilgili adaletin kayıtsız şartsız üstünlüğü ile ilgili bazı dilek ve temennileri olduysa bunu doğru bulurum. Herkeste her zaman bunu söyleyebilmeli zaten. Ama yargının siyasallaşması diye bir noktaya girerseniz o yanlış olur. Onu hiçbir dönemde hiçbir siyasetçinin de yapmaması gerekir; öyle hissetse bile bunu dillendirmemesi gerekir ki temenni ve dilek olarak da yargının bu ithamlardan arınması gerekir zaten.

- TÜSİAD sınırları aştı mı sizce?

Ben onu söylemem, ben Türkiye’de insanların belirli kurallar içerisinde her şeyi söyleyebilmesi gerektiğine inanırım. Her şeyi söyleyebilmeli, her şeyi konuşabilmeli insanlar. Ama şunu söylersen de tabi, ‘Yargı siyasallaşmıştır, aldığı kararlar siyasidir’ dersen onun bir sonucu olur.

- Sizin ziyaretiniz TÜSİAD’da nasıl karşılandı, bir rahatlama hissettiniz mi?

Biz zaten geçen sene bu günlerde TÜSİAD’la çok muhteşem bir çalışma yaptık. Biz aralık ayında, martta, nisanda üç defa çok önemli bir çalışma yaptık saatlerce, hatta günlerce. Sonra o çalışmaları toparladık, geldik burada tekrar düzenledik.

Eleştirileriniz ne, çözüm önerileriniz neler, eksiler artılar nedir, yanlışlar ne, önümüzdeki dönemle ilgili gerek Meclise sunulacak, gerekse iktidarın çalışmalarında dikkate alınacak temennileriniz nelerdir?Biz bu çalışmayı 28 civarında sivil toplum kuruluşu ile yaptık. Ama şunu itiraf edeyim, en kaliteli, 'efradını cami ağyarını mani' dediğimiz çalışmayı ben TÜSİAD’tan aldım.