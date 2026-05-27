Mutlak butlan kararı ile genel başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bayramda AKP’yi ziyaret edecek. CHP heyeti, iktidar talimatı ile biber gazı sıkılan, kapısı kırılan ve yıkılıp dökülen CHP Genel Merkezi’nde AKP heyetini ağırlayacak. CHP heyeti de AKP Genel Merkezi’ne gidip bayramlaşacak.

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Aksu ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Emre Şahin CHP’ye giderek bayramı kutlayacak. AKP’lileri ise yanda görülen üç Kılıçdaroğlu yanlısı vekil karşılayacak

Anahtar Parti de CHP’ye bayramlaşmaya gidecek. TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi, EMEP, DEM, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ile bayramlaşmıyor. CHP’nin bayramlaşma programında Zafer Partisi yer aldı. Ancak Ümit Özdağ CHP’ye gitmeyeceğini, Özgür Özel ile bayramlaşacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın son günü 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşmaya katılacak.

AKP’LİLERİ KARŞILAYACAK KILIÇDAROĞLU YANLILARI

AKP’lileri bayramın ikinci günü CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen karşılayacak. Öztürkmen, Özgür Özel yönetimindeki CHP’de disipline verilmişti.