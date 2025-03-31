AKP heyeti 10 yıl sonra ilk kez DEM Parti heyetini ziyaret etti.

DEM Parti'ye yapılan ziyaretleri DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Yüksel Mutlu ve Öztürk Türkdoğan ile milletvekili Hüseyin Olan kabul ederken AKP heyetine başkanlığı Adıyaman Milletvekili Resul Kurt yaptı.

Türkdoğan, "Biraz buruk bir bayram yaşıyoruz. Keşke hapishanelerde öğrenciler, gazeteciler olmasaydı, daha özgür günlerde bayramlar kutlansaydı. İnanıyoruz ki hem onurlu barış mücadelesi hem de demokratik toplum mücadelemiz mutlaka başarıya ulaşacak. Siz iktidar partisisiniz sorunların farkındasınızdır. Biz muhalefet partisi olarak, muhalefetimizi elbette yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Kurt, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle seçim bölgesi olan Adıyaman ve depremden etkilenen şehirlerde kalıcı konutların yapıldığını vurguladı.

İMRALI BÜYÜK BİR SORUMLULUK ALDI, ÇAĞRIDA BULUNDU

Kurt, "Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla, Cumhurbaşkanımızın yoğun desteği ve İmralı'nın da barış ve özgürlüklerin korunması, ülkemizin huzurlu bir ortama kavuşması için silah bırakması ve konuyla ilgili yaptığı çağrı toplum nezdinde de karşılık bulmuştur" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki; bu coğrafya kanla, gözyaşıyla değil, huzur ve mutlulukla bunu samimiyetle söylüyorum ben görevim gereği MKYK üyeliği yaptım, doğuda bir çok bölgeye gittim. Toplumun tamamında huzur isteniyor. Bizim huzurlu bir ortama kavuşmamız için de hem MHP Genel Başkanı, hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler, İmralı büyük bir sorumluluk aldı, çağrıda bulundu. Bu çağrının karşılık bulması, toplumda artık bu dönemde ve çağda silahların değil, barışın dostluğun konuşulması, insanların huzurla işlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu süreç en kısa zamanda tamamlanır. Ülkemizin bu alanda yapabileceği her şeyi yapıyor, partiniz de üzerine düşen her şeyi yapıyor. En kısa zamanda sonuç alınması da halkı mutlu eder"

"AKP VE MHP'NİN PARLAMENTODA ATACAĞI ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

DEM Partili Mutlu ise şunları kaydetti:

"Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı bu coğrafyada büyük bir etki yarattı. Bir çağrı oldu ancak bundan sonrası AKP ve MHP hükümetinin, parlamentonun atacağı adımlar çok önemli. Biz de DEM Parti olarak birçok merkezde bu gerekçeyle toplantı gerçekleştirdik, toplumumuza anlattık. Geri bildirimimiz, toplumun artık Kürt sorununun çözülmesi bu ülkedeki yoksulluk sorununun çözülmesi, hapishanelerin boşalması, gençlerin cezaevinden bir an önce bırakılması... Çünkü bu sorunlarımızın hepsi birbiriyle alakalı ve iktidar partisinde bu konuda bir irade beyanı, görüş, adım atma, parlamento zemininde beklentimiz bu yöndedir. Bu yüzden umuyoruz ki; bundan sonraki barışlar bu sorunlarımızın çözüleceği, adımların atılacağı bir zemin olur. Halkımızın da toplumumuzun da demokrasi, özgürlük ve eşit yurttaşlık beklentisi var."