Uzun zamandır kamuoyunda tartışmalara neden olan infaz düzenlemesinin bayramdan önce Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenirken, AKP ve DEM Parti arasında yaşanan 'örgüt suçları' krizi, düzenlemenin sonbahara kalmasına neden oldu.



'İNFAZ DÜZENLEMESİ SONBAHARA BIRAKILDI'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AKP'nin yarın Meclis’e sunacağı yargı paketinin detaylarını paylaşırken, "Bu infaz paketinde infaza dair çok önemli bir değişiklik yok ya da iktidar maalesef böyle bir adımı atmadı. Bizim birkaç aydır yoğun çalışmamıza, yaptığımız önerilere, kendileriyle yaptığımız istişarelere rağmen gerçek anlamda bir infaz düzenlemesini bundan sonraki paketlerde yapılacağını, diğer infaz düzenlemelerinin belli riskler barındırdığı için sonbahara bırakıldığını söylediler.

Yarın gelecek pakette hasta tutsaklara dair bir düzenlemeyi göreceğiz. Onun dışında beklenen infaz düzenlemesini maalesef göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



'ÖRGÜT SUÇLARI' KRİZE NEDEN OLDU



DEM Parti, söz konusu infaz düzenlemesinin 'örgütlü suçlar'ı da kapsamasını talep ederken, AKP ise bu duruma infaz yasasından FETÖ davaları kapsamında cezaevinde bulunanların da yararlanabileceği öne sürerek karşı çıktı.



Bugün AKP ve DEM Parti heyetleri arasında yapılan görüşmede ortak yol bulunamazken, çalışmanın yalnızca hasta tutukluları içerecek şekilde TBMM Başkanlığına sunulmasına karar verildi.











