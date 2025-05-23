31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tarihinde ilk kez bir seçimi ikinci parti olarak bitiren AKP oy kaybı yaşamaya devam ediyor.

İMAMOĞLU KAZANIYOR

HBS Araştırma Şirketi tarafından 3 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlediği ankete göre; katılımcılara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı, "Olası bir 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki olasılıklar olur ise oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete katılan katılımcıların "yüzde 51.7'i" Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.3'ü ise Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. "Kararsızım" diyenlerin oranı ise "yüzde 8" olarak çıktı

MANSUR YAVAŞ FARK ATTI

Aynı soru ABB Başkanı Mansur Yavaş için de sorulurken İmamoğlu'na benzer şekilde ankete katılanların "yüzde 51.4'ü" Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtirken, Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 39.2'de" kaldı. "Karasızım" diyenlerin oranı ise yüzde 9.4 çıktı.

AKP'DE ERİME TAM GAZ DEVAM

HBS Araştırma Şirketi tarafından Ankara ve İstanbul özelinde yapılan bir diğer ankette ise katılımcılara "Bu pazar günü Milletvekilliği seçimi olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

İstanbul'da ankete katılan katılımcıların "yüzde 36.7'sı" CHP'ye oy vereceğini belirtirken, AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı "yüzde 28.2'de" kaldı.