TBMM Genel Kurulu’nda yatırım fonları ve borsa hisselerindeki manipülasyon iddialarının araştırılması talebine ret geldi. YENİ Parti’nin yatırımcı zararları ve sorumlu kurumların denetim süreçlerini de kapsayan Meclis araştırması önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, gündeme geçilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü. Önerge üzerine söz alan YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmesinin üzerinden 48 gün geçtiğini belirtti.

“BU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ KİMDİR?”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarını anımsatan Arpacı, soruşturmada siyasi bağlantılara ulaşılmadığını savundu. İddiaların sonuna kadar üzerine gideceklerini söyleyen Arpacı, hisselerdeki kaybın 80 milyar dolar olduğunu ileri sürdü.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve BIST Genel Müdürü Korkmaz Eren Ergun’a yönelik suçlamalarda bulunan Arpacı, Ergun’un birkaç gün önce suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve rüşvet almak gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi. Arpacı, “Bu suç örgütünün lideri kimdir?” diye sordu.

İktidarın sorumluluğunu da sorgulayan Arpacı, “Bu sürede görevden alınanlar, affedilenler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar var fakat iktidar adına 'Bu kurumlar bizim sorumluluğumuzdadır, bunları biz atadık ve bunun hesabını bu millete vereceğiz' diyen yok. Bu, sizi hiç rahatsız etmiyor mu arkadaşlar?” ifadelerini kullandı.

Arpacı, aynı sabah aralarında eski SPK yöneticileri ile bir BDDK daire başkanının bulunduğu altı kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Denetimle görevlendirilenlerin soruşturulduğunu ancak onları görevlendirenlerin sorumluluğunun gündeme gelmediğini savunan Arpacı, haberleri paylaşan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç’in tutuklu olduğunu söyledi.

Tera Yatırım’ın 16 Eylül’de THF fonundan BIST 30 Endeksi içindeki likit hisseleri aldığını, aynı gün Özata Denizcilik’te de 116 bin 500 lot hisse alımı yapıldığını ileri süren Arpacı, bu hisselerin sahibini sordu. Arpacı, Fatma Betül olarak andığı kişinin yatırdığı parayı geri alıp kazancını iade ettiğini söyledi; aynı hisseleri elinde tutsaydı bugün 56 milyon lirasının kalacağını savundu. Arpacı, bu kişiye küçük yatırımcının hisselerini alması ve 163 milyon lirayı geri ödemesi çağrısında bulundu.

AKP’Lİ YÜKSEL: 112 KİŞİ TUTUKLANDI

Önerge üzerine konuşan AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise ekonomik ortamı zedelemeye ve yatırımcıları mağdur etmeye yönelik girişimlerle mücadele ettiklerini belirtti.

Fon soruşturmasındaki 433 şüpheliden 112’sinin tutuklandığını, 186’sının adli kontrol altında olduğunu açıklayan Yüksel, 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ile banka varlıklarına tedbir uygulandığını bildirdi.

Yüksel, 9’uncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının o gün gerçekleştirildiğini ve 7596 sayılı Kanun doğrultusunda olağanüstü tasfiyeye ilişkin ilk ara ödemelerin 30 Ekim’de başladığını söyledi.

97,3 MİLYAR LİRALIK ÖDEME AÇIKLAMASI

Yüksel’in verdiği bilgilere göre, olağanüstü tasfiyede 29,3 milyar lira, olağan tasfiyede 68 milyar lira olmak üzere toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödendi. Yüksel ayrıca 178 bin 537 tekil yatırımcının yaklaşık 76 milyar liralık anapara alacağının karşılandığını belirtti.

Haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenlerin ara ödeme kapsamı dışında tutulduğunu söyleyen Yüksel, ödemelerin para piyasası fonlarından başlanarak en düşük katılma payı sahibinden en yükseğe doğru sürdürüldüğünü ve hafta boyunca devam edeceğini aktardı.

TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yaklaşık 30 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi teslim edildiğini açıklayan Yüksel, hukuka uygun çalışan şirketlerle suç şüphesi altındaki işlemlerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Yüksel, “Ekonomik güven ortamını korumak ve manipülasyonları önlemek önceliğimizdir çünkü biz milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyoruz” dedi.