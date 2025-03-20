TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlanamadı.

AKP ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

"ÖZLEM HANIM NEREYE?"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

"MECLİS'TEN KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:

*AKP milletvekilleri burada, MHP milletvekilleri burada ama Meclis'i kapatıp, kaçmaya çalışıyorlar çünkü İmamoğlu'nun adını duyunca bacakları titriyor.

*Burada İstanbul'a ve demokrasimize yaptıkları saldırıyı ve 4 kez alamadıkları İstanbul Belediyesi'ni mahkeme yoluyla almaya çalıştıkları ortaya çıkacak diye, konuşulmasın diye Meclis'ten kaçmaya çalışıyorlar, halktan kaçmaya çalışıyorlar.

*Sandıkta alamadıklarını mahkeme salonlarında almaya çalışıyorlar. MHP de burada ama yok diye kendisini kaydettiriyor.

*AKP ile Meclis'i kapatmaya çalışıyorlar. Biz CHP grubu olarak buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. İmamoğlu'na yapılan bu saldırıya, bu haksızlığa asla boyun eğmeyeceğiz.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

"BİR MİLİM EĞİLMEYECEĞİZ"

Genel Kurul'un kapanmasının ardından Emir, "Biz CHP grubu olarak burada da mücadele ettik, birazdan da başka mücadeleler vereceğiz. Sürekli olarak tüm milletimizle beraber ülkenin her yerinde, her zaman bu haksızlığa bu antidemokratik uygulamaya sonuna kadar direneceğiz. Bir milim eğilmeyeceğiz" dedi.

CHP milletvekilleri saat 19.45'te TBMM'den Ulus'taki 1. Meclis'e yürüyüş gerçekleştirecekler.