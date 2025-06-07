AKP ve MHP heyeti bayramlaşma programında bir araya geldi. İki heyetin görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hedef alındı. AKP'li Uygur, "Muvazenesini kaybetmiş bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Bırakın bir siyasi parti liderini, normal bir insanın göstermeyeceği olgunluktan ve sağduyudan uzak tavır, yaklaşım, davranışlar; toplumu kutuplaştırma, gençleri birbirine düşürme, gençleri devletin polisine karşı bir tavır ve bir eyleme yönlendirme, en hafif tabiriyle, biliyorsunuz asitle, baltayla saldırıldı polislerimize" dedi.

AKP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında; Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy ile AKP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyetini kabul etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' GÜNDEMİ

AKP'li Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi vurgusu, akabinde Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru ciddi manada yol katettik. İmralı'dan yapılan o tarihi çağrı, akabinde örgütün silahları teslim etme ve kendini feshetme noktasındaki açıklaması, inşallah sahada da bu açıklama somut bir hal aldığında, artık Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek. Meselelerimizi siyaset zemininde daha güçlü bir şekilde konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye, sonuçlandırmaya, o darbe anayasasından da artık kurtularak bütün toplumun kendini bulduğu, bütün siyasi partilerin katkı sağladığı yeni bir anayasayla, 86 milyon bütün farklılıklarıyla, bütün yürekleriyle, bir ve beraber bir şekilde güçlü ve büyük Türkiye yolunda hep beraber yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

'O GÜN DOĞAN ÇOCUKLAR BUGÜN 40 YAŞINDA'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz ise terörden öncelikle bölge halklarının zarar gördüğüne dikkat çekerek, "Türkiye'nin geçmişten bugüne ayağına pranga yapılan, başka mahfillerden yönetilen ve yönlendirilen, Türkiye'nin büyümesinin, güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan terör belasından inşallah hep birlikte kurtulacağız. Liderimizin, sizin de ifade ettiğiniz o çağrısı akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin çok güçlü bir iradeyle konuyu sahiplenmesi, bu konuda tarafların da şu ana kadarki büyük ölçüde iyi niyetli yaklaşımları bizi umutlandırıyor. O gün doğan çocuklar bugün 40 yaşında. Hepimiz terörden çok çektik. Başta bölge insanı çok çekti. Bugün dünyaya gelen çocuklarımızın, torunlarımızın da bu sorunu, bu sıkıntıyı yaşamaması lazım. Daha güzel bir ülkeye, daha modern, daha müreffeh, sorunlarından arınmış, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider bir ülke Türkiye hedefine birlikte ilerlememiz lazım. Neresinden tutsanız elinizde kalan, darbe döneminin hala daha izlerini taşıyan anayasadan hep birlikte kurtulmamız lazım. Ne zaman konuşsalar, bu anayasadan şikayetçi olan başta muhalefet partileri olmak üzere, umut ederiz ki buna samimi bir desteği esirgemezler" ifadelerini kullandı.

'MUVAZENESİNİ KAYBETMİŞ BİR ANA MUHALEFET LİDERİNDEN BAHSEDİYORUZ'

Muhalefet partilerinden bahsedilmesi üzerine söze giren AKP'li Uygur, "Muvazenesini kaybetmiş bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Bırakın bir siyasi parti liderini, normal bir insanın göstermeyeceği olgunluktan ve sağduyudan uzak tavır, yaklaşım, davranışlar; toplumu kutuplaştırma, gençleri birbirine düşürme, gençleri devletin polisine karşı bir tavır ve bir eyleme yönlendirme, en hafif tabiriyle, biliyorsunuz asitle, baltayla saldırıldı polislerimize. Kendi ülkesini kendi devletinde başka ülkelere şikayet etme, oralardan medet umma var. Bu kadar da bir akıl tutulması var" diye konuştu.

Durmaz ise "Özgür Bey insanları sokağa çağırmak, toplumu terörize etmek yerine ya da kamu görevlilerini tehdit etmek yerine şunu söylese; 'Burada böyle bir suç yoktur' dese, onu da ortaya koysa. Hukuken olması gereken, 'Burada bir suç yoktur' diyebiliyor musunuz, diyemiyorsunuz. Kendinizden eminseniz neden bu kadar telaşlısınız? Neden bu kadar hırçınsınız" açıklamasında bulundu.